Парк нефтяников в Увате начнут строить летом 2020 года

www.uvatregion.ru www.uvatregion.ru

Парк нефтяников на правобережном Увате начнут строить летом 2020 года. Специалисты работают над техническим заданием проекта, сообщает администрация Уватского района.

В парке запланировано установить два арт-объекта – надпись "Уват" высотой полтора метра и нефтяную вышку, несколько скамеек с зарядным устройством, стационарную уличную сцену, выставочные стенды, около 10 беседок и навесов, велопарковку. Здесь же построят летнее кафе.

"В феврале проведем аукцион и определим подрядчика, который разработает проект и посчитает стоимость строительных работ. Возможно, обустройство парка разделим на две очереди", – рассказал заместитель начальника управления градостроительной деятельности района Алексей Созонов.

Благоустройством общественных пространств займутся и в других населенных пунктах. В Демьянке и Демьянском переходят к этапу составления проектно-сметной документации на обустройство центральных площадей. А в Ивановке на игровой площадке по ул. Советской дополнительно установят спортивное оборудование. Из местного бюджета на его покупку выделено 150 тыс. рублей. Работы по монтажу начнут в мае.