Молодежный форум "Нефтяная столица" пройдет в Югре

| Фото: oilcapital.admhmao.ru/ | Фото: oilcapital.admhmao.ru/

Третий международный молодежный научно-практический форум "Нефтяная столица" пройдет в Нижневартовске 18-19 февраля. Он приурочен к 90-летию со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа, добыче в регионе 12-миллиардной тонны нефти, 55-летию открытия Самотлорского месторождения, сообщает правительство ХМАО-Югры.

Главными мероприятиями форума станут международная научно-практическая конференция "Технологии будущего нефтегазодобывающих регионов" и конкурс инновационных проектов.

Участие в них смогут принять молодые специалисты нефтяных компаний, научно-образовательных центров и институтов, студенты российских и зарубежных отраслевых университетов.

На площадках форума они презентуют авторские исследовательские и инновационные проекты.

В программе форума – пленарное заседание "Цифра нефти", панельная сессия "Мировые тенденции нефтегазовой отрасли сегодня и завтра", отраслевые круглые столы, международный нефтяной академический конгресс им. Фармана Салманова, специализированная выставка инновационных проектов "Инновации. Развитие – 2020", практическая площадка "Научно-технологическое развитие в ТЭК".

Спикерами форума выступят ведущие российские и мировые эксперты топливно-энергетического комплекса, академики, руководители, профессоры отраслевых вузов и научно-исследовательских институтов.

В ходе форума участники обсудят вопросы рационального недропользования, технологий безопасного производства, цифровой трансформации нефтегазодобывающей отрасли, синергии отраслевых вузов и индустрии топливно-энергетического форума и множество других.

Зарегистрироваться для участия и ознакомиться с подробной информацией о мероприятии можно на сайте.

Напомним, что международный молодежный научно-практический форум "Нефтяная столица" проводится с 2018 года. Его участниками уже стали около 1 тыс. 800 человек из России и 16 стран мира.