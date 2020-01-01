Почти триста участников собрал фестиваль "Робофест" в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более двухсот шестидесяти участников из Тюмени и муниципалитетов региона собрал пятый областной робототехнический фестиваль "Робофест Тюмень-2020", который открылся в колледже цифровых и педагогических технологий. Победители регионального тура фестиваля представят область на федеральном этапе. Ребята соревнуются по девяти направлениям, новшеством этого года в регионе стали соревнования по 3D-моделированию, которое, по словам организаторов, сегодня активно развивается в школах и учреждениях дополнительного образования.

"Число участников Робофеста растет, их проекты становятся все сложнее, мы ставим задачу замотивировать их, познакомить с ребятами, имеющими такие же увлечения, привить интерес к техническому творчеству, дать понимание через инструменты робототехники, зачем им нужна физика, математика, информатика, технология. Во время подготовки проектов дети не просто работают на своей базе, но и выходят на предприятия, узнают о проблемах, пытаются их решить", - рассказала руководитель Регионального ресурсного центра образовательной робототехники Лариса Литус.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

35 ребят от семи до 15 лет в составе девяти команд помогла подготовить к Робофесту преподаватель школы интеллектуального развития "Мистер Брейн" Елена Попова. Рассказывает, что интерес к робототехнике у современных школьников большой и им не терпится применить свои таланты.

"У детей свежий взгляд, они видят возможности и предлагают решения. Один из проектов, которые представляют мои воспитанники, - тележка для покупателей, которая сама ездит, сканирует чеки и отправляет их на кассу. Вчера мы приглашали эксперта, директора тюменского автомагазина, который высоко оценил нашу идею. В России таких технологий нет, но есть в Японии. Ребята узнали об этом, когда уже подготовили свой проект и принялись за поиски мировых аналогов", - сказала преподаватель.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

О том, что детские проекты могут выйти на новый уровень, говорит руководитель Регионального ресурсного центра образовательной робототехникии Лариса Литус. Так, идею юных инженеров клуба "RoboCraft" поддержали в администрации города.

"Мы разрабатывали с ребятами проект по раздельному сбору мусора и предложили интересные варианты. Обратились в городскую администрацию, в структуры ЖКХ, и нас поддержали, мы получили рецензию, что в масштабах Тюмени вопрос вполне решаем", - рассказала она.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Между тем участники фестиваля "Робофест" не только соревнуются в проектах, для них подготовлена образовательная программа - мастер-классы по мобильной робототехнике и эксплуатации летательных аппаратов на примере квадрокоптера "Клевер".

Татьяна Ковалева