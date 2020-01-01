Прокуратура лишила 93 тюменца водительских прав

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93 тюменца лишены водительских прав по искам прокуратуры. Водители имеют медицинские противопоказания к управлению транспортом, сообщает надзорное ведомство.

Так, житель Тюмени с марта 2018 года состоит на учете у врача-нарколога с зависимостью от алкоголя, но имеет права категорий B, В1, С, С1, и М. У другого мужчины пагубное употребление каннабиноидов, но он имеет водительское удостоверение с категориями А, В, С и СЕ.

Городская прокуратура направила в суды исковые заявления. По решению суда межрайонный отдел ГИБДД внес в федеральную информационную систему информацию о прекращении права управления транспортными средствами.