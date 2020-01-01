Дворец национальных культур "Строитель" в Тюмени предлагают преобразовать в "Дом народов России"

| Фото: из архива ДК Строитель | Фото: из архива ДК Строитель

Дворец национальных культур "Строитель" должен стать настоящим "Домом народов России" и перейти в ведение комитета по делам национальностей. Такую точку зрения высказали многие члены региональной общественной организации "Координационный совет национальных объединений Тюменской области", расширенное заседание которого прошло 23 января.

"Была рассмотрена информация директора дворца культуры "Строитель" по обеспечению условий для эффективной реализации государственной национальной политики, и у многих руководителей национальных объединений накопились вопросы по работе дворца и взаимодействию, - пояснил председатель координационного совета Евгений Воробьев.- Мы действительно утратили ряд позиций, и когда по всей стране ведется работа по созданию домов дружбы народов, эта тема становится особенно актуальной. Ряд руководителей национальных объединений действительно считают, что ДК "Строитель" должен перейти в ведение комитета по делам национальностей. Это возможно, и такие примеры уже есть".

Создание федерального государственного бюджетного учреждение "Дом народов России" является одним из приоритетов стратегии государственной национальной политики РФ до 2025 года. Распоряжение о его создании подписано 27 ноября 2019 года.

Основной целью деятельности "Дома народов России" определено создание условий для сохранения, возрождения и развития национальных культур, реализации национально-культурных прав граждан Российской Федерации, относящих себя к определенным этническим общностям, путем организации и проведения культурно-массовых мероприятий и осуществления иной деятельности, в результате которой сохраняются, формируются и распространяются культурные ценности многонационального народа России.

По оценке специалистов, это будет нечто подобное Дому дружбы народов, который существовал на территории ВДНХ.

"В России есть около 20 федеральных национально-культурных автономий и больше 200 региональных, - говорил по этому поводу журналистам председатель комитета по делам национальностей Госдумы Ильдар Гильмутдинов. - Сейчас они не имеют общего методического центра, а многие и помещений для постоянной работы, проведения выставок, круглых столов и конференций".

Борис Олейник