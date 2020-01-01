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Тоболячка при покупке детской коляски попалась на уловку мошенников

Происшествия, 13:41 24 января 2020

МВД России | Фото: МВД России

Жительница Тобольска 1981 года при покупке детской коляски попалась на уловку мошенников, сообщает отдел полиции города.

Установлено, что женщина решила приобрести в социальной сети детскую коляску стоимостью более 21 тыс. рублей. Списавшись с продавцом, они договорились о сделке. Тоболячка перевела на предоставленные реквизиты полную стоимость товара. Через некоторое время решила еще раз зайти на сайт и посмотреть ассортимент магазина, но обнаружила, что страница больше не существует. Заявительница поняла, что попала на мошенников.

Следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину". Полицейские занимаются поиском подозреваемого и рекомендуют гражданам быть более бдительными.

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# мошенничество

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