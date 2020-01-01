Иранский рекордсмен по скалолазанию тренируется в Тюмени

| Фото: Федерация скалолазания России | Фото: Федерация скалолазания России

Действующий рекордсмен мира по скалолазанию на скорость (5,48 секунды) Реза Алипуршеназандифар из Ирана готовится к новому сезону в Тюмени.

Местом для подготовки он выбрал Тюмень, за которой закрепился статус одной из сильнейших школ скоростного лазания в России и мире, поясняет Федерация скалолазания России. В тюменском легкоатлетическом манеже есть два полноценных 15-метровых эталона по две дорожки, соответствующие международным стандартам проведения соревнований.

"Обычно я тренируюсь дома, но в 2020 году решил сделать по-другому. Я поехал в Тюмень, потому что знал, что здесь есть отличные условия для скорости. Хороший зал. И самое главное: здесь есть мои друзья, российские скалолазы", - рассказал иранский рекордсмен.

Реза Алипуршеназандифар тренируется самостоятельно по собственной программе.

Дополним, рекорд среди мужчин принадлежит Резе Алипуршеназандифару (Иран) с 30 апреля 2017 года. Среди женщин достижение принадлежит Ариэс Сусанти Рахайю (Индонезия). Она стала первой женщиной, выбежавшей из семи секунд, 19 октября 2019 года на Кубке мира в Сямыни (Китай). Кстати, весной 2019 года рекордсменка также тренировалась на тюменском скалодроме.