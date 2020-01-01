Бизнесмены Тобольска объединились в молодежное крыло Торгово-промышленной палаты Тюменской области

| Фото: ТПП Тюменской области | Фото: ТПП Тюменской области

Около 20 начинающих предпринимателей Тобольска объединились в молодежное крыло под кураторством Торгово-промышленной палаты Тюменской области.

Выездное заседание состоялось в Тобольске 23 января. Торжественная церемония вручения свидетельств представителям молодежного крыла прошла с участием главы города Максима Афанасьева.

"В Тобольске на постоянной основе идет работа по поддержке предпринимательства, вовлечения в бизнес-среду амбициозных и целеустремленных молодых людей, готовых развиваться самим и способствовать развитию нашего города", - отметил Максим Афанасьев.

Директор подразделения ТПП Тюменской области в Тобольске Марина Родионова сообщила, что традицией молодежного крыла предпринимателей становится проведение бизнес-завтраков с участием опытных бизнесменов и представителей городских властей.

"В 2019 году мы организовывали бизнес-миссии, обменивались опытом с коллегами из Тобольского и Уватского районов, в 2020 году ставим цель перенять опыт и встретиться с молодыми бизнесменами Екатеринбурга, Челябинска, Кургана, Сургута и Казани", - сказала она.

Молодежное крыло ТПП Тобольска активно сотрудничает с Ассоциацией молодых предпринимателей России и другими бизнес сообществами, представители крыла участвуют в конкурсе "Лучший молодой предприниматель России".

"В 2020 году запланировано несколько крупных проектов в Тобольске. Наша задача – вовлечь в сообщество большее число участников для совместного решения вопросов и проблем, взаимопомощи, проведения ярких и запоминающихся городских мероприятий и развития бизнеса каждого члена молодежного крыла", - подчеркнул президент ТПП Тюменской области Эдуард Абдуллин.

Глава Тобольска Максим Афанасьев поддержал идеи и рекомендовал к уже запланированному молодежным крылом городскому турниру по волейболу включить и другие виды спорта, например, быстроразвивающийся в регионе баскетбол.

"Этот вид спорта командный, контактный, имеет большую популярность в Тюменской области, спортсмены демонстрируют высокие результаты. Соревнования в Тобольске помогут еще больше сплотить молодежь, нацелить ее на победы и в спорте, и в бизнесе", - считает Максим Афанасьев.