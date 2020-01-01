Студенты и полицейские Тобольска сыграли в мини-футбол
| Фото: Межмуниципальный отдел МВД России «Тобольский»
Победой студентов Тобольского педагогического института имени Дмитрия Менделеева над командой полицейских закончились соревнования по мини-футболу 24 января, сообщает пресс-служба Межмуниципального отдела МВД России "Тобольский".
Соревнования стали частью всероссийской акции "Студенческий десант", капитану команды института стражи порядка вручили грамоту за участие в ней. Студенты в свою очередь поблагодари полицейских за игру, и предложили им ко Дню защитника Отечества встретиться на волейбольной площадке.
| Фото: Межмуниципальный отдел МВД России «Тобольский»