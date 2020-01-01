Алексей Комиссаров: появление трех специализаций в конкурсе "Лидеры России" обусловлено спросом на профессионалов в отраслях

| Фото: организаторов конкурса | Фото: организаторов конкурса

Три новых специализации "Здравоохранение", "Наука" и "Финансы и технологии" ввели в дополнение к основному конкурсу "Лидеры России" потому, что появился запрос на поиск профессионалов, которые обладают не только лидерскими и управленческими качествами в этих сферах, но и профессиональными знаниями в соответствующей области. Об этом заявил на церемонии открытия полуфинала Всероссийского конкурса управленцев Уральского Федерального округа генеральный директор АНО "Россия-страна возможностей", руководитель проекта "Лидеры России" Алексей Комиссаров.

"Это эксперимент, поэтому подводить итоги рано, но по нашим ощущениям он получается. После конкурса будет принято решение оставим мы эти специализации или нет", - пояснил он.

Новшества в конкурсе появляются каждый год после оценки итогов предыдущего конкурса, по обратной связи от участников. Задания испытательной части модернизируют и стараются максимально приблизить к реальным задачам и запросам общества. "Если в первый год это были абстрактные учебные задания, то сейчас многие из них основаны на реализации национальных проектов. Это актуальные задачи, которые ставятся на уровне правительства нашей страны", - подчеркнул Алексей Комиссаров.

По словам Алексея Комиссарова цель конкурса, чтобы на новые управленческие позиции пришли специалисты с определенными достижениями. Конкурсанты, победившие по специализациям, получат наставников из своей отрасли. 10 лучших попадут в суперфинал, который пройдет в Сочи, и смогут побороться за главный приз.

Добавим, что в новых специализациях лидером по количеству заявок стали "Финансы и технологии" – 61 тыс. 732 регистрации. На специализацию "Наука" подано 22 тыс. 272 заявки, на "Здравоохранение" заявились 9 тыс. 745 человек.

Ирина Шемякина