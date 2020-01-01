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Россияне взяли все золото чемпионата Европы по фигурному катанию впервые с 2006 года

Спорт, 12:27 26 января 2020

https://fsrussia.ru/ | Фото: https://fsrussia.ru/

Десять из двенадцати медалей на чемпионате Европы по фигурному катанию в Граце завоевали российские фигуристы. Впервые с 2006 года они выиграли все четыре золотые медали, сообщает федерация фигурного катания на коньках России.

В мужском одиночном катании победу одержал Дмитрий Алиев, вторым стал еще один россиянин Артур Даниелян. В парном катании россияне Александра Бойкова - Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова - Владимир Морозов и Дарья Павлюченко - Денис Ходыкин заняли весь пьедестал. В танцах на льду выиграли Виктория Синицина и Никита Кацалапов, еще один российский дуэт Александра Степанова - Иван Букин выиграл бронзу. В женском одиночном катании все три медали у россиянок - золото выиграла Алена Косторная, серебро - Анна Щербакова, бронзу - Александра Трусова.

Мировой рекорд в произвольной программе, который принадлежит Александре Трусовой, – 166.62 балла, - не был обновлен.

"Какие эмоции испытываю сейчас? Очень устала. Просто нет сил. И еще я хочу сказать, что все, чего я добилась, этим я обязана своим тренерам. Они много труда вложили в меня. И я всем своим тренерам очень благодарна", - прокомментировала чемпионка Алена Косторная.

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# фигурное катание , чемпионат Европы

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