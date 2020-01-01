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Тюменских подростков научат писать пьесы

Общество, 14:16 26 января 2020

Фото: Театральный центр «Космос»

Драматургическую школу для подростков проведут в Тюмени федеральные эксперты. С нее начнется лаборатория "Здесь Я" от театрального центра "Космос", которая станет бесплатной творческой площадкой для подростков в возрасте от 12 до 18 лет.

Участники пройдут недельный курс занятий под руководством известных драматургов – Маши Конторович, участницы основной программы фестиваля "Любимовка", и Романа Козырчикова, финалиста проекта "Кульминация", лауреата международного конкурса драматургов "Евразия". Ученики и преподаватели вместе напишут пьесы, которые войдут в специальный сборник.

Сразу после драматургической школы участники перейдут к серии мастер-классов по актерскому мастерству, сценической речи, пластике и музыке. Затем их ждет несколько встреч с психологом, участие в открытых читках и обсуждениях спектаклей. Завершится лаборатория в мае, сообщает "Мегатюмень"

Финальной точкой станет спектакль, который участники поставят вместе с режиссером и драматургом из Архангельска Дмитрием Тарасовым - участником режиссерской лаборатории БДТ "Зеркало сцены", лаборатории по инсценировкам современной прозы "Живое слово театра" от СТД РФ.

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