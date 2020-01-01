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Тюменских предпринимателей приглашают на международный форум в Брест

Экономика, 09:38 29 января 2020

brest-forum.by | Фото: brest-forum.by

Международный форум-выставка деловых контактов "Брест 2020" состоится 24 и 25 апреля, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

В мероприятии примут участие представители различных сфер бизнеса, государственных структур, общественных организаций и средств массовой информации. В ходе форума пройдут переговоры между предприятиями-производителями, поставщиками и торговыми сетями, инвесторами и соискателями инвестиций.

В зоне особого внимания – инвестиционные проекты в сфере производства, создания инфраструктуры, туризма, в том числе на основе принципов частно-государственного партнерства.

Подробная информация на официальном сайте форума-выставки "Брест 2020".

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# Белоруссия , бизнес-сообщество , предприниматели

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