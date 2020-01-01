"Уральские авиалинии" отменили чартеры в Китай из Тюмени и Екатеринбурга

| Фото: "Уральские авиалинии" во ВКонтакте | Фото: "Уральские авиалинии" во ВКонтакте

Авиакомпания "Уральские авиалинии" приостановила полетную программу на о. Хайнань (Хайкоу) из Екатеринбурга и Тюмени, а также в Сиань и Ордос с 27 января на неопределенный срок, сообщается на официальном сайте авиаперевозчика.

Полеты будут возобновлены после нормализации эпидемиологической обстановки в Китае. Пассажирам разрешен возврат денежных средств за авиабилеты в полном объеме без штрафов и удержаний. Вернуть можно авиабилеты, купленные до 24 января на вылеты до 7 февраля.

Приостановить реализацию туристских продуктов и отдельных туристских услуг в Китайскую Народную Республику до нормализации эпидемиологической обстановки в стране российским туроператорам и турагентам рекомендует Федеральное агентство по туризму. Ростуризм продолжает следить за ситуацией, находится в постоянном контакте с Роспотребнадзором и при поступлении дополнительной информации от ведомства оперативно доведет ее до туроператоров, турагентов и туристов.

Телефон горячей линии для туристов: 8-499-678-12-03.

Как сообщила ведущий менеджер ООО "Интурком" Ксения Романова, Китай - популярное и интересное направление и пользуется спросом у тюменцев. С 20 января по 4 февраля в Китае отмечают Новый год, в связи с этим там сейчас немало туристов из региона. "Круглогодично два раза в неделю из Екатеринбурга осуществляются вылеты – все рейсы заполнены. Сейчас рейсы приостановлены, продажи на направление закрыты. Наши партнеры держат руку на пульсе, в принудительном порядке отдыхающих не возвращают. Желающие покинуть страну сообщают об этом на месте представителям туроператоров. Большинство продолжают отдыхать, как и планировали", - рассказала Ксения Романова.

По ее словам, в личной беседе отдыхающие сейчас в Китае тюменцы говорят, что обстановка остается спокойной и считают угрозу преувеличенной.

Ирина Кургузова