Профессор из Германии Ольга Грауманн стала почетным доктором ТюмГУ

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Профессору из Германии Ольге Грауманн присвоено звание почетного доктора ТюмГУ. Сотрудничество германского профессора с университетом продолжается много лет, Ольга Грауманн входит в состав Международного наблюдательного совета в Проекте 5-100, является руководителем проекта TEMPUS IV, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Ее работа посвящена инклюзии детей с особыми образовательными потребностями. Ольга Грауманн имеет ряд научных публикаций совместно с учеными Тюменского госуниверситета, не раз становилась участником совместных форумов, конференций и семинаров по инклюзивному образованию, проводила мастер-классы в Тюмени, Ялуторовске, Тобольске.

Ее личная поддержка способствует успешному развитию в ТюмГУ инклюзивного образования.