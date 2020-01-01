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Профессор из Германии Ольга Грауманн стала почетным доктором ТюмГУ

Общество, 18:27 29 января 2020

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Профессору из Германии Ольге Грауманн присвоено звание почетного доктора ТюмГУ. Сотрудничество германского профессора с университетом продолжается много лет, Ольга Грауманн входит в состав Международного наблюдательного совета в Проекте 5-100, является руководителем проекта TEMPUS IV, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Ее работа посвящена инклюзии детей с особыми образовательными потребностями. Ольга Грауманн имеет ряд научных публикаций совместно с учеными Тюменского госуниверситета, не раз становилась участником совместных форумов, конференций и семинаров по инклюзивному образованию, проводила мастер-классы в Тюмени, Ялуторовске, Тобольске.

Ее личная поддержка способствует успешному развитию в ТюмГУ инклюзивного образования.

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# Ольга Грауманн , почетный доктор , ТюмГУ

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