Детская Лига дзюдо пройдет в Тюмени

| Фото: ЦОП «Тюмень-дзюдо» | Фото: ЦОП «Тюмень-дзюдо»

Третий этап детской Лиги дзюдо стартует в областном центре 2 февраля. На соревнованиях ожидается около 350 участников из 32 команд региона, сообщает ЦОП "Тюмень-дзюдо".

Поединки среди младших юношей до 15 лет и мальчиков до 13 лет пройдут по адресу ул. В. Гнаровской, 1.

После двух этапов соревнований первые позиции занимают "Молодогвардейцы" (до 15 лет, пять побед), "Кадеты" и "Новый Поток" (до 13 лет, семь побед). Следом за лидерами идут команды Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо": "Голден Тим" (до 15 лет, четыре победы) и "Тори" (до 13 лет, шесть побед).

В рамках Лиги "Уральский дивизион", включающей команды из Курганской, Свердловской, Челябинской и Тюменской областей, предварительные этапы уже завершены. Впереди только финал, запланированный на 17 мая во всех возрастных группах.