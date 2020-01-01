  • 29 января 202029.01.2020среда
  • USD62,8299
    EUR69,2260
  • В Тюмени -22..-24 С 3 м/с ветер юго-западный

Тюменские врачи провели операцию на голосовых связках пожилой пациентке

Общество, 13:53 29 января 2020

пресс-служба ОКБ №2 | Фото: пресс-служба ОКБ №2

Операцию на голосовых связках 70-летней пациентке провели тюменские хирурги. С жалобами на затрудненное дыхание в ОКБ №2 обратилась жительница Курганской области, сообщает пресс-служба медучреждения.

У пациентки было диагностировано сужение гортани. Как оказалось, ранее ей по медицинским показаниям удалили щитовидную железу. Спустя время у нее возник парез голосовых складок, и просвет гортани опасно сузился.

Оториноларингологи ОКБ № 2 во время микрохирургической операции расширили просвет гортани путем пластики голосовых связок. Операция длилась около часа. Уже на следующий день после нее женщина смогла свободно дышать самостоятельно.

"После такой операции рецидив заболевания практически исключен, так что лечение можно назвать радикальным", — отметил заведующий взрослым оториноларингологическим отделением Александр Рудзевич.

Примечательно, что высокотехнологичную медицинскую помощь пациентке из соседнего региона оказали по системе обязательного медицинского страхования в рамках межтерриториальных расчетов.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ОКБ №2

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:10 29.01.2020Финалист конкурса "Лидеры России" нацелен на карьерный рост
14:59 29.01.2020Благотворительный бокс проекта "Тюменская Дармарка" появился в центре Тюмени
14:48 29.01.2020Тюменцев приглашают на день донора
14:26 29.01.2020В Тобольске и районе произошло более четырехсот пожаров за 2019 год