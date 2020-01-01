Тюменские врачи провели операцию на голосовых связках пожилой пациентке

| Фото: пресс-служба ОКБ №2 | Фото: пресс-служба ОКБ №2

Операцию на голосовых связках 70-летней пациентке провели тюменские хирурги. С жалобами на затрудненное дыхание в ОКБ №2 обратилась жительница Курганской области, сообщает пресс-служба медучреждения.

У пациентки было диагностировано сужение гортани. Как оказалось, ранее ей по медицинским показаниям удалили щитовидную железу. Спустя время у нее возник парез голосовых складок, и просвет гортани опасно сузился.

Оториноларингологи ОКБ № 2 во время микрохирургической операции расширили просвет гортани путем пластики голосовых связок. Операция длилась около часа. Уже на следующий день после нее женщина смогла свободно дышать самостоятельно.

"После такой операции рецидив заболевания практически исключен, так что лечение можно назвать радикальным", — отметил заведующий взрослым оториноларингологическим отделением Александр Рудзевич.

Примечательно, что высокотехнологичную медицинскую помощь пациентке из соседнего региона оказали по системе обязательного медицинского страхования в рамках межтерриториальных расчетов.