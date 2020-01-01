Мемориальную доску Ивану Холодину открыли в Ишиме

| Фото: Ишимский музейный комплекс | Фото: Ишимский музейный комплекс

Мемориальную доску Ивану Холодину открыли в Ишиме к 115-летию со дня его рождения, 25-летию с года смерти и 80-летию с момента работы в Ишимском районом комитете Всесоюзной коммунистической партии большевиков (ВКПб).

Как сообщает администрация Ишима, в торжественном открытии мемориальной доски приняли участие глава города Федор Шишкин, председатель городской думы Алексей Ипатенко, председатель городского Совета ветеранов Николай Долгушин и дочь Ивана Холодина – Эльвира Холодина.

Руководитель города подчеркнул, что такие мероприятия способствуют патриотическому воспитанию молодежи, сохранению истории Ишима.

Иван Константинович Холодин – человек, который внес большой вклад в развитие муниципалитета. С марта 1940 года он был первым секретарем Ишимского РК ВКП(б). На время его руководства партийными организациями выпал один из сложнейших периодов жизни страны – война. При его непосредственном участии формировались стрелковые дивизии. После передислоцирования в 1941 году в Ишим второго Ленинградского летного училища Холодин отвечал за его содержание и размещение курсантов.