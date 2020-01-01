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В Тюмени состоится концерт памяти Геннадия Цыбульского

Общество, 17:38 31 января 2020

ДНК "Строитель" | Фото: ДНК "Строитель"

Концерт памяти Геннадия Цыбульского начнется в клубном зале ДНК "Строитель" в Тюмени 1 февраля в 14 часов, сообщают организаторы.

Хор им. Геннадия Цыбульского исполнит русские народные песни, композиции советских, российских авторов.

С момента основания хор становился лауреатом всесоюзных и всероссийских конкурсов и фестивалей самодеятельного хорового творчества. За популяризацию русской песни коллективу присвоили звание народный. Имя хора внесено в Книгу почета Тюмени.

Стоимость билета: 110 рублей. Возрастное ограничение: 12+.

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# концерт , русские народные песни

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