Пожарные сыграли в хоккей в Ялуторовске

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области во ВКонтакте | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области во ВКонтакте

Команды 24, 25 и 30 поисково-спасательных отрядов федеральной противопожарной службы Тюменской области встретились на областном турнире по хоккею в ялуторовском спортивном комплексе им. В. Ф. Альфера, сообщает региональное управление МЧС России.

Дружины 24 ПСО и 25 ПСО из Ялуторовска и Заводоуковска соответственно открыли соревнования, сыграв со счетом 3:1.

Во второй игре между командами 25 ПСО и 32 ПСО из Тюмени в зрелищной схватке победу одержали тюменцы со счетом 10:3.

В третьей игре команда 32-го отряда встретилась с хозяевами корта. Победу одержала тюменская дружина со счетом 8:2.

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области во ВКонтакте | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области во ВКонтакте

"Игра была по-настоящему интересной и зрелищной. Команды до последней минуты доказывали свое мастерство и характер", - отметили судьи.

Одержав две победы над своими соперниками, команда 32 ПСО из Тюмени стала победителем турнира, второе место у ялуторовского 24 ПСО, бронза досталась сборной 25 ПСО из Заводоуковска.

Дипломы победителям и призерам состязаний вручил начальник 24 ПСО Ильгиз Назмутдинов.