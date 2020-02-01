Школы Тюмени закрывают на карантин с 3 февраля

| Фото: phototyumen.ru | Фото: phototyumen.ru

С 3 по 8 февраля включительно приостановлен учебный процесс во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования молодежной политики и спорта, культуры Тюмени. Мера предпринята для предотвращения роста заболеваемости обучающихся ОРВИ и гриппом, на основании решения санитарно-противоэпидемической комиссии, сообщает администрация города.

Процесс обучения рекомендовано организовать в дистанционной форме.

Жителям города рекомендуется обратить внимание на профилактические мероприятия, в том числе избегать контакта с больными острыми респираторными заболеваниями, ограничить посещение многолюдных мест. При посещении медицинских организаций, общественного транспорта, крупных торговых центров необходимо пользоваться одноразовыми масками. Маска подлежит частой смене.

После пребывания в местах массового скопления людей полоскать горло антисептическими растворами, промывать полость носа. Вести здоровый образ жизни: достаточно спать, употреблять в пищу продукты, богатые витаминами, исключить вредные привычки, а также соблюдать питьевой режим и употреблять в пищу продукты, содержащие в большом количестве витамин С (аскорбиновую кислоту), для повышения сопротивляемости организма простуде.

Необходимо чаще проветривать помещения и проводить влажную уборку, соблюдать правила личной гигиены, регулярно и тщательно мыть руки с мылом.

Если вы кашляете или чихаете – прикрывайтесь салфеткой, локтем, но не ладонью.

При появлении первых симптомов заболевания обратитесь за квалифицированной помощью к врачу.