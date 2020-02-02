Елена Малышева снимает сюжеты о тюменских врачах

Фото пресс-секретаря станции скорой помощи Ирины Бердюгиной Фото пресс-секретаря станции скорой помощи Ирины Бердюгиной

Команда телеведущей Елены Малышевой заинтересовалась двумя историями, произошедшими в Тюменской области. О них расскажут на центральном телевидении, сообщила пресс-секретарь станции скорой помощи Ирина Бердюгина.

Первая история - о кесаревом сечении в домашних условиях в Заболотье, вторая - о четырехкратной реанимации жителя Тюмени.

Съемочная команда встретилась с женщиной и малышом в перинатальном центре и пообщалась с медиками. Далее команда едет в Заболотье, чтобы увидеть, в каких условиях проходила операция.

Съемочная команда встретилась с пациентом, который четырежды пережил клиническую смерть - сначала его реанимировали врачи скорой, а потом специалисты Тюменского кардиоцентра.

Фото пресс-секретаря станции скорой помощи Ирины Бердюгиной Фото пресс-секретаря станции скорой помощи Ирины Бердюгиной

Николай Ступников