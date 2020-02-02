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Около пятисот пожаров ликвидировали за год спасатели Тобольского гарнизона

Общество, 14:14 02 февраля 2020

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

489 пожаров ликвидировали в 2019 году на территории, охраняемой подразделениями Тобольского пожарно-спасательного гарнизона. Спасено 45 человек и материальных ценностей на сумму более 490 млн рублей, сообщает МЧС Тюменской области.

Итоги работы Тобольского пожарно-спасательного гарнизона подвели на совещании в 37-й пожарно-спасательной части Тобольска под руководством заместителя начальника Главного управления по антикризисному управлению полковника внутренней службы Андрея Умарова.

В завершении встречи личному составу 8 отряда были поставлены задачи на 2020 год, вручены дипломы за победу в смотрах-конкурсах, которые проводились среди подразделений Главного управления в течение 2019 года.

Дипломом первой степени в номинации "Лучший рукавный пост" был награжден начальник 146 ПСЧ Эдуард Ишмеев, начальнику 37 ПСЧ Дмитрию Хелемендику вручили диплом третей степени в смотре конкурсе "Лучшая пожарно-спасательная часть", дипломом третей степени был отмечен "Лучший пост испытания ПТВ и АСО".

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , Тобольск

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