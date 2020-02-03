В Тобольске юные изобретатели написали музыку на языке электронных нот

| Фото: Кванториум-Тобольск | Фото: Кванториум-Тобольск

Первый городской хакатон "Музыка IT" прошел в детском технопарке "Кванториум-Тобольск", сообщает городская администрация.

Командам были предложены темы: "Разработка мобильных приложений", "Визуальное оформление музыки", "Цветомузыка на основе Arduino" и другие. Партнером хакатона выступил Тобольский драматический театр им. П. Ершова. В число экспертов вошли директор драмтеатра Евгений Пономарев, доцент кафедры физики, математики, информатики ТПИ им. Д. И. Менделеева Галина Ечмаева и DJ Николай Ляпустин.

Команды "Дюжина" создала музыкальную композицию в программе "FL Studio 12". Директор тобольского драмтеатра Евгений Пономарев оценил необычное музыкальное устройство, работающее на платформе Arduino.

"Ребята убедили меня, что их изобретению можно найти применение, в том числе и в Тобольском драмтеатре. Для этого его нужно немного доработать, и я верю, что команда справится со всеми трудностями", - отметил Евгений Пономарев.

Сертификаты участников получила команда "MusicVibe" из школы № 20. Третье место эксперты присудили "Дюжине" из школы № 12, второе место заняла команда "ТюмГУ", победителями стали ребята из команды "Нейромантики", представляющие IT-квантум детского технопарка "Кванториум-Тобольск". Участники получили дипломы и призы, а также билеты на спектакль "Три мушкетера", где звучит музыка группы "Кино" в необычной обработке.