В середине недели в Тюмень придет оттепель

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Потепление до плюс одного градуса ожидается в Тюмени в середине наступившей недели. По данным центра Фобос, в регионе с 3 по 9 февраля пройдут небольшие снегопады, температурный режим составил от 3 до 8 градусов мороза, однако в середине недели возможна оттепель.

В Тюмени 3 февраля средняя температура воздуха составит минус 10 градусов, осадков в этот день не ожидается.

4 и 5 февраля днем столбики термометров будут подниматься до плюс 1 градуса, возможен снег.

С 6 февраля прекратятся снегопады и похолодает. 6 и 7 февраля дневная температура воздуха составит от 6 до 8 градусов ниже ноля, возможен небольшой снег.

Тепло будет и в субботу, 8 февраля – до минус 2 днем и снег. А в воскресенье, 9 февраля, ожидается похолодание до минус 17 градусов.

Любовь Голышева