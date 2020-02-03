Тюменца с героином задержали в поликлинике

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Тюменца со свертком героина задержали полицейские в одной из поликлиник. Ранее 43-летний мужчина уже был судим за хранение наркотиков, сообщает городское УМВД.

На пульт дежурного городской полиции поступило сообщение, что в поликлинике находится гражданин в неадекватном состоянии. На указанный адрес прибыл наряд патрульно-постовой службы.

Мужчину досмотрели, в присутствии понятых в кармане его куртки полицейские обнаружили сверток с порошком. Экспертиза установила, что это героин, более полутора грамм.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хранение наркотических средств".