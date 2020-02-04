Тюменцев приглашают на конкурс молодых исполнителей "Песня не знает границ"

| Фото: Тюменское театрально-концертное объединение | Фото: Тюменское театрально-концертное объединение

Областной этап XVII конкурса молодых исполнителей "Песня не знает границ" пройдет в малом зале Дворца культуры "Нефтяник" с 12 по 14 февраля. В 2020 году конкурс посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

В областном этапе могут принять участие молодые самодеятельные солисты, ансамбли, студенты и учащиеся творческих учебных заведений, победители областного этапа регионального конкурса в субъектах РФ УФО. Возраст участников 16-30 лет.

Участники представляют три разнохарактерные песни: периода Великой Отечественной войны, популярная песня из "Золотого фонда" отечественной классики 30-80-х годов XX века и песня, написанная в послевоенный период.

Заявка на участие в областном этапе конкурса подается в оргкомитет вместе с протоколом решения жюри регионов до 5 февраля на электронный адрес neft53@dkn72.ru.

Городской отборочный тур состоится 12 февраля, 13 февраля – территориальный, 14 февраля пройдет финал и гала-концерт областного этапа конкурса.

Победители, два солиста и один вокальный или вокально-инструментальный ансамбль, получат право представлять Тюменскую область в финале окружного конкурса в апреле 2020 года в Челябинске.