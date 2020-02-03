Глава Ярковского района прокомментировал просьбу жителей о строительстве дороги в деревне Старый Каишкуль

Евгений Золотухин | Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия» Евгений Золотухин | Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия»

Жители труднодоступной деревни Старый Каишкуль в Ярковском районе всегда могут добраться до большой земли. В холодное время года обустраивается зимник, его систематически расчищают, а летом и в межсезонье – на болотоходах и лодках. В деревне есть связь, работают магазины, детский сад, павильон чистой воды, заложен фундамент нового фельдшерско-акушерского пункта.

Как рассказал глава Ярковского района Евгений Золотухин, проблемный участок дороги, который проходит по заболоченной местности, составляет 1500-1700 метров.

Напомним, что во время съемок сюжетов о тюменских врачах жители деревни Старый Каишкуль сказали телеведущей Елене Малышевой, что им нужна капитальная дорога.

"Уже давно жителям деревни Старый Каишкуль предлагалось переехать в другой населенный пункт – деревню Новый Каишкуль, который в 10 километрах. Большая часть переехала, остались 160 жителей. Зимой проблем с дорогами нет, мы обустраиваем и расчищаем зимник. Летом заболоченный участок в 1500-1700 метров можно пройти на болотоходах, крупные грузы перевозят по каналу на больших лодках. Я общался с сельским главой, у них есть пять болотоходов. Сказать, что деревня отрезана от внешнего мира, нельзя", - пояснил он.

Во время летней ремонтной кампании дорога между деревнями была отсыпана песком, на заболоченном участке установлена дополнительная труба-тыщевка. В планах на 2020 год сделать дополнительный водоотвод.

"Капитальное строительство на болоте предполагает изъятие трех-четырех метров грунта. Как это отразится на озере Каишкуль, не уйдет ли оттуда рыба – неизвестно. Цена вопроса строительства полутора километров этой дороги, по очень приблизительным подсчетам, 150-170 миллионов рублей, это не считая затрат на проект, госэкспертизу. Меня очень беспокоит вопрос: если мы сделаем выборку грунта, не создадим ли мы опасность для экологии. Все решения необходимо принимать очень взвешенно. Сначала должна поработать наука, а потом уже нужно вести речь о проектировании", - уверен он.

Сейчас в деревне Старый Каишкуль 160 жителей, 26 из них – школьники. Все ребята обучаются в школе деревни Новый Каишкуль. 11 ребят посещают местное дошкольное образовательное учреждение. Обращений в администрацию Ярковского района о невозможности добраться до большой земли либо получить необходимую медицинскую помощь не поступало.

Екатерина Исаева