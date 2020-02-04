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В ТюмГУ разработали программный комплекс для расчета площади водоемов

Общество, 14:35 04 февраля 2020

пресс-служба ТюмГУ | Фото: пресс-служба ТюмГУ

Программу, позволяющую с высокой точностью выявить границы водных объектов, разработали инженеры ТюмГУ, сообщает пресс-служба вуза.

Новый метод показывает результат в 92 % точности. Для реализации проекта специалисты использовали сегментацию изображения, сделанного с космического снимка методом Quick Shift, позволяющим сгруппировать пиксели на снимке не только по цветовому признаку, но и по структуре объектов. Метод Random Forest дает ответ о принадлежности объектов на снимке к определенному классу поверхности. Разработка была протестирована на серии космических мультиспектральных снимков спутника Landsat-8.

"Перед экспертами остро стоит задача определения оптимального метода обработки снимков со спутников, позволяющего точно выявлять границы водных объектов. Для водных объектов с однозначно выделенной границей эта задача решена, но при выявлении на космических снимках границ озер и заболоченных местностей есть трудности, так как помимо нечеткой береговой линии они имеют небольшую глубину", - сообщил доцент кафедры программной и системной инженерии ТюмГУ Михаил Григорьев.

Разработка может быть использована для мониторинга водных объектов, проведения исследований для оценки и прогноза, а также для подготовки планов управления, карт рисков последствий изменений климата.

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# ТюмГУ , ученые

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