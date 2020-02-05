Президентская программа исследовательских проектов начала прием заявок

| Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Прием заявок на молодежные конкурсы Президентской программы исследовательских проектов объявил Российский научный фонд 4 февраля. Размер гранта составит от 1,5 (если исследователь собирается выполнять работу в своем регионе) до 2 млн рублей (если планирует переехать в другой регион) ежегодно, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Конкурсы проводятся по всем областям знаний, предусмотренным классификатором РНФ, однако научные исследования должны быть направлены на решение конкретных задач в рамках одного из приоритетов, определенных в стратегии научно-технологического развития Российской Федерации.

Гранты РНФ сроком на два года будут выделены на проведение фундаментальных и поисковых научных исследований учеными в возрасте до 33 лет включительно, имеющими ученую степень кандидата наук.

Печатные экземпляры заявок представляются в фонд по адресу: Москва, ГСП-2, 109992, ул. Солянка, 14, стр. 3 до 17 часов (по московскому времени) до 13 марта. Результаты конкурса подведут до 10 июля 2020 года.