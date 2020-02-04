Тюменским врачам представили новые возможности медицинской информационной системы

| Фото: организаторов семинара | Фото: организаторов семинара

Обучающий семинар для руководителей и специалистов медучреждений по использованию новых функциональных возможностей региональной медицинской информационной системы (МИС) состоялся в конференц-зале Областной клинической больницы № 2 28 января.

Автоматизация всех направлений работы медицинских работников считается одним из наиболее результативных способов повысить качество и доступность медицинской помощи. На сегодняшний день медицинская информационная система Тюменской области, созданная на платформе 1С, является одной из самых функционально развитых МИС в России. Значительные изменения произошли в 2019 году: были разработаны сразу несколько новых блоков МИС, которые помогают организовать медицинскую помощь больным сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, вести иммунопрофилактику, организовать профосмотры и многое другое.

“В разработке нового функционала МИС принимают участие технические специалисты, аналитики, понимающие специфику информатизации здравоохранения. Но особенно мы ценим совместную работу с профессиональным врачебным сообществом, когда врачи сами генерируют новые идеи для создания эффективных решений, отвечающих потребностям как медицинских работников, так и пациентов”, — отметил директор ресурсного центра “1С-Медицина-Регион” Андрей Лозицкий.

Например, подсистема "Акушерство и гинекология" дает врачу автоматическую интерпретацию результатов по шкалам оценки состояния здоровья беременной. Также в автоматическом режиме врач может наблюдать динамику и получать расчет прибавки веса беременной и расчет массы плода. Подсистема оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями позволяет выявлять подозрения на онкологическое заболевание на ранних стадиях. При этом запись в онкологический центр создается автоматически после формирования врачом в информационной системе маршрутного листа пациента (перечень исследований, которые нужно пройти для подтверждения диагноза). В маршрутном листе есть функция контроля статуса, то есть запись в онкоцентр становится активной сразу, как только пациент прошел все необходимые исследования. Если подозрение на развитие онкологического заболевания не подтвердилось, запись в онкоцентр автоматически отменяется. Если пациенту все-таки требуется консультация специалистов профильного медучреждения, то результаты всех пройденных по маршрутному листу исследований автоматически прикрепляются к направлению в онкоцентр.

“Чем больше врачи получают функционала, тем больше новых идей по оптимизации своей деятельности у них возникает. Медицинские работники понимают, в чем преимущество развития информационной системы. В 2019 году удалось реализовать большое количество объемных и сложных процессов, система уже дает врачам подсказки, многое сделано в части аналитики данных”, — прокомментировала аналитик отдела стратегического развития и цифровизации здравоохранения ситуационного центра департамента здравоохранения Тюменской области Светлана Колтыш.

Наталья Оробец