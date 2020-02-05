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В Госавтоинспекции назвали самые аварийные перекрестки Тюмени

Общество, 14:54 05 февраля 2020

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Перекрестки улиц 50 лет Октября и Профсоюзной, Республики и Первомайской, а также объездной дороги и Авторемонтной стали самыми аварийными в 2019 году, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

За год на перекрестке 50 лет Октября и Профсоюзной произошло девять ДТП, в которых получили травмы 12 человек. Всего в 2019 году на дорогах Тюмени произошла 1 тыс. 680 аварий, в них погибли 34 человека, 2 тыс. 122 человека были ранены.

Самыми аварийными днями стали понедельник и вторник, больше всего ДТП тюменцы совершают в вечерний час пик – с 18 до 20 часов, и эта тенденция сохраняется не первый год.

Основные причины ДТП: несоблюдение очередности проезда, неправильный выбор дистанции или скоростного режима, а также превышение скорости. 69 ДТП спровоцировали пьяные водители.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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