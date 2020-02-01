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В Тюмени пройдет вечер памяти внесших вклад в развитие региона немцев

Общество, 08:23 10 февраля 2020

ДНК "Строитель" (архив) | Фото: ДНК "Строитель" (архив)

Вечер "Мы память о вас храним", посвященный памяти внесших достойный вклад в развитие Тюменской области немцев, начнется в областном центре немецкой культуры (ул. Республики, 26) в Тюмени 13 февраля в 14 часов, сообщает ДНК "Строитель".

В программе мероприятия – воспоминания, рассказы коллег, соратников, единомышленников, друзей о жизни и трудовой и творческой деятельности Александра Файля, Эдуарда Байера, Фридриха Эмиха, Василия Келя, Якова Эзау и других.

Гости смогут ознакомиться с тематической выставкой книг и печатных изданий из личных архивов и библиотек. Будут презентованы фотографии из домашних архивов.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.

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# история , немцы , память

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