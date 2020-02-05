Отделение по социализации детей с ментальными нарушениями работает в Тюмени

| Фото: Детский психоневрологический дом-интернат | Фото: Детский психоневрологический дом-интернат

Отделение дневного пребывания по социализации детей-инвалидов с ментальными нарушениями заработало в Детском психоневрологическом доме-интернате с. Успенка Тюменского района, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Квалифицированную медико-социальную, социально-психологическую и социально-педагогическую помощь в отделении оказывают детям от 3 до 18 лет. Курс реабилитации рассчитан на три месяца при посещении три раза в неделю по графику, удобному для родителей. Он включает в себя комплекс, предусмотренный программой реабилитации и абилитации ребенка-инвалида: медицинскую и социальную реабилитацию, физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные занятия и психолого-педагогическую работу. Все гарантированные услуги оказываются бесплатно. При необходимости возможно прохождение повторного курса.

В отделении применяются инновационные медицинские технологии, функционируют кабинеты массажа, ЛФК, кабинет, оборудованный тренажерами "Гросса" и костюмами "Адели", стоматологический кабинет, фитобар. Организован кабинет проведения динамической электронейростимуляции, оборудован тренажерный зал, кабинет водолечения, грязелечения, спелеокамера, фитобочки, организовано проведение коррекционной, диагностической, лечебной работы с применением биологически обратной связи (БОС).

В учреждении совместно с Федеральным центром нейрохирургии реализуется проект "Жизнь в ясном сознании" для этого работают кабинеты видеоэлектроэнцефалографического мониторинга и электроэнцефалографии "рутинной", оборудование которых не имеет аналогов в России.

В отделении для подготовки детей к самостоятельной жизни проводится обучение с применением компьютерных программ "Однокомнатная 3D-квартира", "3D-Город", оснащенных, оснащенных в тематических форматах: магазин, парикмахерская, поликлиника, прачечная и др. Во время реабилитационного курса детям предоставляется возможность посещать кружки декоративно-прикладного творчества, вокальную студию, лабораторию инклюзивного образования, столярную мастерскую.

В отделении работает Служба поддерживающей помощи "Другое решение", специалисты которой ведут индивидуальные консультации с семьями, воспитывающими детей с ментальными нарушениями.

По всем возникающим вопросам о деятельности отделения можно обращаться к заместителю директора по социальной реабилитации Ольге Калаевой, тел.: 72-61-88.