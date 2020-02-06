ФК "Тюмень" одержал победу над "Черноморцем" в Абрау-Дюрсо

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Футболисты "Тюмени" добились волевой победы в первом матче 2020 года, сообщает пресс-служба клуба.

На сборе в южном Абрау-Дюрсо сибиряки со счетом 3:2 взяли верх над новороссийским "Черноморцем". Стартовый тайм контрольного матча завершился в пользу хозяев – 2:0. Успех южанам принесли дальние удары Александра Шабичева и Артема Поникарова. Отметим, что мячи влетели в ворота, которые защищал 19-летний Максим Едапин. Этот голкипер в нынешнем сезоне играл за молодежный состав ЦСКА, а сейчас находится на просмотре в Тюмени.

На 67-й минуте тюменцы смогли отличиться, точным ударом отметился новичок команды Антон Бочаров. Следующим автором гола тоже стал защитник, на 81-й минуте забил Артем Семейкин. На 90-й минуте победу "Тюмени" принес Александр Субботин.

Итог матча подвел главный тренер "Тюмени" Игорь Меньщиков: "Черноморец - хорошая команда. Всегда приятно выигрывать, но в данной ситуации счет не столь важен. Наша команда находится под нагрузкой. В этой игре все футболисты получили примерно равное игровое время. Хорошо, что обошлись без травм".

Следующий товарищеский матч сибиряки проведут 8 февраля. Их соперником будет "Биолог-Новокубанск", представляющей краснодарский поселок Прогресс.