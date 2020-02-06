Триста заводоуковских семей получили поддержку по социальному контракту

| Фото: департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

На 13 млн рублей оказана адресная социальная помощь по выходу на самообеспечение жителям Заводоуковского городского округа. С 2006 по 2019 год на основе соцконтракта поддержку на развитие личного подсобного хозяйства получили 300 семей, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Елена Ваймер из с. Падун стала участницей данной программы. Ее муж работает слесарем, в семье есть двое детей. В 2009 году супругам Ваймер была предоставлена адресная социальная помощь в размере 28 тыс. рублей. На эти деньги они приобрели корову. Сейчас в хозяйстве имеется корова и теленок, 10 кур - несушек и 30 бройлеров. За счет продажи бройлеров, телят и молочных продуктов заводоуковцы начали получать стабильный доход.

Напомним, участвовать в программе "Социальный контракт" могут все семьи, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Жители области могут обратиться в соцслужбу и предоставить необходимые документы и план по выходу на самообеспечение.