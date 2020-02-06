Двухэтажный дом горел на улице Береговой в Тюмени
Двухэтажный деревянный дом загорелся на ул. Береговой, 237б в Тюмени 6 февраля.
Вызов поступил огнеборцам в 10 часов 7 минут. Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы регионального управления МЧС России Александр Зубарев, дом нежилой.
"Угрозы распространения пожара на соседние строения не было. Огонь пожарные остановили оперативно", — добавил он.
На месте происшествия работали 20 сотрудников пожарных частей города, задействовали восемь единиц техники.
Возгорание локализовали в 10 часов 38 минут, а в 10 часов 52 минуты объявили о ликвидации открытого горения.
Сейчас на ул. Береговой работают дознаватели, причина устанавливается.
Инна Пахомова