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Двухэтажный дом горел на улице Береговой в Тюмени

Происшествия, 11:38 06 февраля 2020

ГУ МЧС Россия по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС Россия по Тюменской области

Двухэтажный деревянный дом загорелся на ул. Береговой, 237б в Тюмени 6 февраля.

Вызов поступил огнеборцам в 10 часов 7 минут. Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы регионального управления МЧС России Александр Зубарев, дом нежилой.

"Угрозы распространения пожара на соседние строения не было. Огонь пожарные остановили оперативно", — добавил он.

На месте происшествия работали 20 сотрудников пожарных частей города, задействовали восемь единиц техники.

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Возгорание локализовали в 10 часов 38 минут, а в 10 часов 52 минуты объявили о ликвидации открытого горения.

Сейчас на ул. Береговой работают дознаватели, причина устанавливается.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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