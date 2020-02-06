Ольга Романец знакомит тюменских школьников с предприятиями города

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Генеральный директор Агентства инфраструктурного развития Ольга Романец запускает социальный профориентационный проект для тюменских школьников. Ребят из разных учебных заведений города ждут экскурсии по производственным предприятиям Тюмени, сообщает пресс-служба Агентства инфраструктурного развития.

"Мой проект нацелен на то, чтобы показать ребятам реальный сектор экономики Тюменской области, рассказать про внутреннюю сторону тех продуктов, которые они видят в магазинах. Конечно, экскурсии носят и профориентационный характер - ребята задают множество вопросов, а потом обсуждают свои впечатления дома с родителями", - рассказала Ольга Романец.

Школьники уже посетили фабрику мороженного, где с конвейера сходит знаменитый Тюменский пломбир. Представители завода "Ландис", компании-резидента индустриального парка "Боровский", провели для детей экскурсию.

В сопровождении руководителя завода ученики проследили полный цикл производства и узнали все подробности приготовления любимых "стаканчиков" от закваски до фасовки и, конечно, попробовали мороженое прямо с производственной линии. А для учеников, которые в этот день не смогли выбраться на экскурсию, "Ландис" передал несколько коробок мороженого.

Напомним, предприятие "Ландис" открыло цех по производству мороженого на территории индустриального парка "Боровский" в июне 2018 года. Продукция предприятия производится исключительно из натурального сырья местных производителей и пользуется высоким спросом. В адрес производителя поступают заявки о поставках мороженого на зарубежные рынки, в перспективе компания планирует поставлять продукцию в Казахстан, Монголию и Китай. Для обеспечения растущего спроса на площадке в парке "Боровский" предусмотрен запуск еще двух производственных линий с максимальной производительностью 200 тонн мороженого в месяц.