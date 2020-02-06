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Мужчина на чужом автомобиле уехал к знакомой в Тобольский район

Происшествия, 13:16 06 февраля 2020

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Житель Уватского района похитил чужой автомобиль, чтобы навестить знакомую. В день происшествия мужчина помогал хозяйке машины в уборке снега возле дома, сообщает УМВД по Тюменской области.

Полицейским удалось установить, что на чужой машине селянин направился в деревню Дегтярева Тобольского района, чтобы навестить знакомую. Там стражи правопорядка обнаружили угнанный автомобиль и задержали злоумышленника.

Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

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# Уватский район , угон

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