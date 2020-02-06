Тюменские студенты присоединились к акции ко Дню российской науки

| Фото: Министерство образования и науки РФ во ВКонтакте | Фото: Министерство образования и науки РФ во ВКонтакте

Акцию ко Дню российской науки, который отмечается 8 февраля, запустило Министерство науки и высшего образования РФ. Ее участниками могут стать вузы и научные организации страны, сообщает пресс-служба министерства.

Участникам акции предлагают рассказать о том, над чем работают ученые сегодня, как приходят в науку и каких результатов достигают. Акция проходит с 3 по 8 февраля.

Тюменские вузы присоединились к ней. Аспирант ТИУ Лев Максимов представил Россию на IV Форуме молодых ученых стран БРИКС в Бразилии. Его инновационная разработка в сфере водоснабжения городов и экологии заняла второе место.

Проект молодого ученого предполагает получение железа в мелкодисперсном порошковом состоянии из подземных вод и его дальнейшее использование для создания материалов широкого спектра применения, в том числе катодного материала современных аккумуляторов, используемых при накоплении энергии от возобновляемых источников.