  • 6 февраля 20206.02.2020четверг
  • USD63,1742
    EUR69,7443
  • В Тюмени -6..-8 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменские студенты присоединились к акции ко Дню российской науки

Общество, 15:49 06 февраля 2020

Министерство образования и науки РФ во ВКонтакте | Фото: Министерство образования и науки РФ во ВКонтакте

Акцию ко Дню российской науки, который отмечается 8 февраля, запустило Министерство науки и высшего образования РФ. Ее участниками могут стать вузы и научные организации страны, сообщает пресс-служба министерства.

Участникам акции предлагают рассказать о том, над чем работают ученые сегодня, как приходят в науку и каких результатов достигают. Акция проходит с 3 по 8 февраля.

Тюменские вузы присоединились к ней. Аспирант ТИУ Лев Максимов представил Россию на IV Форуме молодых ученых стран БРИКС в Бразилии. Его инновационная разработка в сфере водоснабжения городов и экологии заняла второе место.

Проект молодого ученого предполагает получение железа в мелкодисперсном порошковом состоянии из подземных вод и его дальнейшее использование для создания материалов широкого спектра применения, в том числе катодного материала современных аккумуляторов, используемых при накоплении энергии от возобновляемых источников.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# акция , вуз , наука , студенты , ТИУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:05 06.02.2020Открытие Года памяти и славы прошло в Казанском районе
17:01 06.02.2020Тюменцы поддерживают акцию "Своих не бросаем"
16:45 06.02.2020Из-за погоды "Лыжня России-2020" в Тюмени переносится
16:34 06.02.2020Паника в соцсетях о россиянах, прилетевших в Тюмень, не обоснована, считает сотрудник ТюмГУ