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Культуру малочисленных народов Западной Сибири изучают тобольские ученые

Общество, 18:32 06 февраля 2020

www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

Экспедиции в населенные пункты Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов совершили ученые Тобольского педагогического института им. Д. И. Менделеева. Главная задача – изучение лингвистического и культурологического наследия малочисленных народов Западной Сибири, сообщает пресс-служба ТюмГУ.

Исследование проводилось под руководством доктора филологических наук, профессора кафедры теории и методики начального и дошкольного обучения ТПИ им. Д. И. Менделеева Гузели Файзуллиной.

Анализ собранного материала позволил прийти к выводу, что, несмотря на то, что обрядность и мифология каждого народа – это самобытное явление, многовековое соседство обусловило взаимопроникновение определенных символов, традиций культуры одного народа в культуры других. Поэтому в мифах и сказаниях большинства народов, проживающих на территории Западной Сибири, можно обнаружить немало общего. В то же время тотальной ассимиляции и нивелирования особенностей самобытных культур не произошло.

Проект "Лингвокультурологичекая реконструкция этонопространства Западной Сибири" реализуется при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и направлен на создание нового продукта – лингвокультурологической IT-платформы, предназначенной для изучения этнического пространства говоров народов, компактно проживающих на территории населенных пунктов в Тюменской, Курганской, Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Республике Алтай.

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# лингвистика , малочисленные народы , ученые , экспедиция

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