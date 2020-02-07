Новый ФАП открыли в деревне Черёмушки Ялуторовского района

| Фото: yalutorovsk-mr.admtyumen.ru/ | Фото: yalutorovsk-mr.admtyumen.ru/

Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в д. Черёмушки 5 февраля. Модульное здание, отвечающее всем современным требованиям, поступило в рамках национального проекта "Здравоохранение", сообщает администрация Ялуторовского района.

В церемонии открытия ФАПа участвовали глава муниципалитета Андрей Гильгенберг, депутат тюменской областной думы Владимир Ковин, главный врач областной больницы № 23 Михаил Горбачёв, исполнительный секретарь Ялуторовского МО партии "Единая Россия" Григорий Моторин, местные жители.

"Реализация проекта „Здравоохранение“ дает дополнительные возможности, чтобы на нашей территории оказывались качественные первичные услуги в области медицины. Открытие ФАПа — еще один шаг к тому, что жизнь на территории района становится лучше и комфортнее. Это первый объект в районе, и на 2020 год запланировано строительство еще четырех подобных в селах Беркут, Петелино, Новоатьялово, деревне Прогресс", — отметил глава района Андрей Гильгенберг и поблагодарил правительство Тюменской области, департамент здравоохранения, которые оказали помощь и поддержку при строительстве.

Обратился к присутствующим и Владимир Ковин: "Такое простое, на первый взгляд, событие, на самом деле — первый и очень важный шаг по реализации госпрограммы комплексного развития сельских территорий, о которых говорят и президент РФ, и губернатор области".

Экскурсию по новому зданию провела заведующая ФАПа, фельдшер Екатерина Сирина. Для первичной медицинской помощи и профилактической работы есть все необходимое оборудование. В кабинете приема пациентов можно не только измерить давление, уровень сахара в крови, но и сделать ЭКГ. Есть санитарная комната, процедурный кабинет с современным ингалятором, холодильниками.

"Нашей радости нет предела, ведь этого события мы ждали несколько лет. Теперь нам не нужно ездить в поликлинику в город. Спасибо за такой подарок", — сказали пенсионеры Надежда Бокова и Антонина Артамошина.