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Эксперты рассказали о перспективах роста цен на жилье в Тюмени

Общество, 09:52 08 февраля 2020

портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Возможность резкого роста цен на жилье в Тюмени в ближайшие годы маловероятна. Такое мнение высказали тюменские эксперты в сфере недвижимости, сообщает пресс-служба компании "Этажи".

По их мнению, объем предложений на первичном и вторичном рынках Тюмени сегодня достаточно обширный, наблюдаются высокие темпы ввода жилья. Поэтому какого-либо дефицита в том или ином сегменте рынка недвижимости не предвидится.

Как отметил директор федеральной компании "Этажи" Ильдар Хусаинов, резкого скачка стоимости жилья на первичном рынке, о котором говорят некоторые федеральные эксперты, вряд ли стоит ожидать. Для этого есть ряд сдерживающих факторов. Это и большой объем предложений на рынке первичной и вторичной недвижимости, и заявленные большие объемы ввода жилья, которые продолжат наращивать количество предложений. Плюс растущий рынок вторичного жилья, который всегда конкурирует с рынком новостроек в том числе и в части стоимости.

"Самый главный фактор - это предел покупательской способности, который корректирует цены за счет снижения спроса. В совокупности всех этих факторов, такой большой рост стоимости жилья не самый вероятный вариант развития событий", - отметил Хусаинов.

По мнению экспертов в сфере недвижимости, средний рост стоимости в пределах 7-8% в год в 2020-2021 годах - это наиболее вероятный вариант.

Долю сделок на рынке первичной недвижимости может сократить и постоянно растущий спрос на загородную недвижимость и повышенный интерес к сельской ипотеке со ставкой до 3% годовых.

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# жилье , Ильдар Хусаинов , недвижимость

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