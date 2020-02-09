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Онколог назвал продукт, провоцирующий рак

Общество, 14:40 09 февраля 2020

lozhka-povarezhka.ru | Фото: lozhka-povarezhka.ru

Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака. Об этом рассказал онколог Андрей Пылев в беседе с телеканалом "Звезда",сообщает "Лента.ру".

Специалист также порекомендовал избегать употребления слишком горячей еды. При этом алкоголь лишь опосредованно способствует появлению онкологических заболеваний.

Врач также отметил, что шоколад и кофе могут повысить риск появления других патологических состояний, но они не приводят к развитию рака.

В октябре прошлого года в Роспотребнадзоре посоветовали есть меньше красного мяса, чтобы снизить вероятность развития онкологических заболеваний. Заменить его предлагалось на рыбу или мясо птицы.

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# мясо , онкология

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