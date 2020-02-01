Вузы помогают формировать базовые компетенции в области предпринимательства, считает Эдуард Омаров

| Фото: utmn.ru (архив) | Фото: utmn.ru (архив)

Активная работа с ведущими вузами региона стала одним из ключевых векторов, направленных на реализацию федерального проекта партии "Единая Россия" "Локомотивы роста" в Тюменской области. Об этом на заседании общественного совета проекта заявил его региональный координатор, депутат Тюменской областной думы Эдуард Омаров, сообщает пресс-служба облдумы.

"В 2018 году Тюменский госуниверситет совместно с "Опорой России" открыл базовую кафедру предпринимательства, - пояснил он. - Цель – формирование базовых навыков и компетенций в области предпринимательства и управления бизнесом. Поскольку именно предприниматели создают экономику региона, предпринимательское образование является одним из важнейших треков, который необходимо реализовать".

В 2019 году активная работа с ведущими вузами стала одним из ключевых векторов. На VII Международном молодежном бизнес-форуме "Слёт успешных предпринимателей-2019" было подписано соглашение о сотрудничестве, к которому присоединился Тюменский индустриальный университет.

"В конце 2019 года подписано соглашение о создании Российско-Китайского молодежного бизнес-инкубатора, направленного на активизацию инновационной деятельности в сфере молодежного сотрудничества и предпринимательства в РФ и Китайской Народной Республике", - сообщил Эдуард Омаров.

В Тюменской области, по его словам, в рамках реализации проекта "Локомотивы роста" проводится большая работа.

"Нам есть что рассказать и что показать, - подчеркнул он. - Мы в регионе уже продвинулись далеко вперед, наш опыт уже перенимают. Однако останавливаться не стоит, надо двигаться дальше. Мы продолжаем применять различные технологии, вносим изменения в нацпроекты, тем самым вносим свою лепту в развитие экономики".