Программа реновации дает вторую жизнь объектам недвижимости в Тюменской области

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Промежуточные итоги новой программы поддержки инвесторов подвели в Тюменской области. Проект "Объекты реновации" стартовал в 2019 году, и за это время инвесторы приобрели несколько крупных объектов в Тюмени и Тобольске, сообщает региональный департамент имущественных отношений.

Этим объектам недвижимости требуется серьезный ремонт или реконструкция, ранее спрос на аренду или покупку таких зданий на общих условиях был невысокий. Но теперь инвестор может взять эти площадки в льготную аренду или на условиях государственно-частного партнерства, а также приобрести в собственность для запуска своего дела или расширения уже действующего бизнеса. Полные условия размещены на официальном сайте проекта.

Задача новой программы – дать новую жизнь "старому" имуществу и территориям. Выгоду получают все заинтересованные стороны: регион оптимизирует расходы бюджета на содержание этих объектов и новые рабочие места, а также налоговые отчисления, а бизнес – площадку для развития на льготных условиях, жители – обновленные объекты.

В настоящее время на торги выставлен один из самых больших комплексов для реновации, который включает в себя несколько нежилых зданий в Тюмени на улице Одесской. Общая площадь основного здания административного типа – более 1,5 тыс. квадратных метров. В лот включены также одноэтажный гараж, склад-арочник и недостроенное здание площадью почти 1,3 тыс. квадратных метров и земельный участок 1,3 га.

Заявки принимаются по 26 февраля включительно на федеральной электронной торговой площадке utp.sberbank-ast.ru. Продажа посредством публичного предложения состоится 5 марта. Цена первоначального предложения – 61,7 млн рублей. Консультацию по этому объекту можно получить в департаменте имущественных отношений по телефону (3452) 69-01-78.