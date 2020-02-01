Снижение темпов прироста заболеваемости ОРВИ в Тюменской области отмечают эксперты

| Фото: www.tobmed.ru | Фото: www.tobmed.ru

Снижение темпов прироста заболеваемости ОРВИ и гриппом отмечено в Тюменской области с 3 по 6 февраля. Однако в возрастной категории 7-14 лет эпидемический порог остается превышенным, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

"В связи с чем 7 февраля решением СПЭК Тюмени принято решение по продлению приостановления учебного процесса в общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования, в детских учреждениях сферы молодежной политики и спорта, культуры, в том числе иных форм собственности до 15 февраля. В школах дети переведены на дистанционное обучение", - рассказали в ведомстве.

Также приостановлен учебный процесс в образовательных учреждениях в связи с превышением порогового уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в Тобольске (с 4 по 10 февраля), Ялуторовске (с 6 по 15 февраля), Заводоуковском городском округе (с 6 по 12 февраля).

В отдельных муниципальных образованиях Тюменской области закрыто 12 классов в трех школах, 12 групп в пяти дошкольных образовательных организациях. Полностью закрыто четыре дошкольных образовательных организаций.

С целью предупреждения распространения ОРВИ и гриппа усилены санитарно-противоэпидемические мероприятия, в том числе дезинфекционный режим в дошкольных образовательных организациях, медицинских организациях, в торгово-развлекательных центрах, на предприятиях торговли и общественного питания, в аэропорту, ж/д вокзалах, в общественном транспорте.

Информация по профилактике ОРВИ, гриппа и новой коронавирусной инфекции размещена на видеоэкранах в городе, в общественном транспорте, на экранах в медицинских организациях и в общеобразовательных организациях, проведено СМС оповещение населения региона. Силами управляющих компаний во всех подъездах города размещена информация по профилактике ОРВИ и гриппа. Всем главам муниципальных образований направлены информационные материалы по профилактике ОРВИ и гриппа для размещения на информационных и видеоэкранах.