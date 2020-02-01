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Судебные приставы помогли семье из Боровского взыскать неустойку со строительной компании

Происшествия, 18:38 10 февраля 2020

ФССП России во "Вконтакте" | Фото: ФССП России во "Вконтакте"

Около 600 тыс. рублей взыскали судебные приставы со строительной компании в пользу семьи из п. Боровский, сообщает УФССП России по Тюменской области.

Супруги переехали в Тюмень и вложились в долевое строительство. Тюменская строительная компания со сроками сдачи квартир не справилась. Поэтому семья, снимавшая все это время жилье в аренду, понесла финансовые убытки.

Обратившись с иском в Тюменский районный суд, супруги получили положительное решение. Строительная компания обязана была выплатить неустойку, моральный вред и расходы на юридические услуги. Общая сумма выплат составила по 300 тыс. рублей на каждого из супругов.

Руководство компании выплачивать долг будущим новоселам не спешило. Судебные приставы принудительно взыскали денежные средства должника, находящиеся в банке. Вся сумма перечислена на счет взыскателей.

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# долги , судебный пристав

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