Акция "Доктор с вами": более ста ишимцев прошли бесплатное обследование

| Фото: Ишимская больница | Фото: Ишимская больница

Более 130 жителей Ишима и Ишимского района стали участниками акции "Доктор с вами", которая прошла в областной больнице №4 8 февраля.

Кабинеты раннего выявления заболеваний, которые организовали в поликлинике №1, посетили 44 человека (30 женщин, 14 мужчин). Кабинет диспансеризации взрослого населения прошли семь человек. Также работало отделение лучевой диагностики, где проводились скрининговые методы обследования: КТ органов грудной клетки, маммография молочных желез, флюорография, УЗИ. После обследования пациентов, у которых выявили патологии, направили на консультацию к профильному специалисту.

Врач-онколог в этот день осмотрел 28 человек, у 11 из них впервые заподозрены новообразования.

Также в этот день 43 жителя Ишимского района пришли на прием в поликлинику №3. Через кабинеты раннего выявления заболеваний прошло 13 мужчин, двое направлены на дообследование, осмотрены 10 женщин, у одной заподозрено новообразование. Все пациенты прошли анкетный скрининг, по выявленным жалобам и симптомам их направили на обследования (КТ органов грудной клетки, УЗИ).