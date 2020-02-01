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В Уватском районе на карантин закрыто три школы из четырнадцати

Общество, 19:43 10 февраля 2020

www.uvatregion.ru

Карантин в трех школах Уватского района введен с 6 февраля. Вначале закрывали классы, затем полностью школы. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила главный специалист по социальным вопросам администрации Уватского района Вера Ямова.

"С 3 февраля закрывали классы. А с 6 по 12 февраля закрыли три школы: Уватская, Демьянская, школа-детсад села Уват. С 5 по 11 февраля частично закрыты группы в детских садах. С 11 февраля закроется школа в поселке Демьянка. Карантин будет действовать до 17 февраля", - рассказала она.

Всего в Уватском районе находится 14 школ и филиалов. В них обучаются три тысячи три учащихся. По словам специалистов районной администрации, на 10 февраля по данным мониторинга, заболевших ОРВИ - 431 ребенок.

Обучение школьников организовано через Skype и другие мессенджеры.

Анжела Лебедева

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# карантин , ОРВИ , Уватский район

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